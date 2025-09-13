ロン副首相 日本衆議院議長および政府要人と個別会見

日本訪問と「大阪・関西万博2025」におけるベトナム・ナショナルデーへの出席に合わせて、10日、レ・タイン・ロン副首相は額賀福志郎（ぬかが ふくしろう）衆議院議長と会見し、日本・ベトナム友好議員連盟顧問を務める菅義偉前首相を表敬訪問し、林芳正（はやしよしまさ）内閣官房長官や鈴木馨祐（すずきけいすけ）法務大臣と個別会見を行いました。

額賀衆議院議長との会見で、ロン副首相は、衆議院に対し、ベトナム企業のグローバルサプライチェーンへの参画、日本企業のベトナム国内での現地調達率向上に関して、日本政府の対ベトナム支援政策を引き続き支持するよう希望を表明しました。また、日本側に対し、両国国民間の交流を促進するため、ビザ手続きの簡素化やひいては免除措置を実施するため有利な条件を提示するよう提案しました。

これに対し、額賀議長は、日本とベトナムとの包括的な戦略的パートナーシップがあらゆる分野で急速に発展していることを高く評価するとともに、両国の立法機関が今後一層緊密に協力を強化していく必要性を強調しました。

林官房長官との会見で、ロン副首相は、日本に対し高速鉄道やGX＝グリーントランスフォーメーション、DX＝デジタルトランスフォーメーションなどの大規模なプロジェクトへの支援を提案しました。さらに日本企業のベトナムへの投資と現地調達率の引き上げを呼びかけました。林長官は、ベトナムの行政改革を評価し、GX・DX分野における協力を積極的に推進する意向を示しました。同日、ロン副首相は鈴木馨祐法務大臣とも会見を行いました。

