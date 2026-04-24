レ・ホアイ・チュン外相、エストニア外相と会談

写真：baoquocte.vn

会談で双方は、ベトナムとエストニアの間には依然として大きな協力の余地と潜在力があるとの認識で一致しました。経済・貿易分野では、両国外相は企業間の連携強化を進め、市場調査や情報交換、投資機会の模索を後押しするとともに、それぞれの強みを生かした分野での協力の拡大を図ることで一致しました。

また、貿易促進やパートナー間の連携の強化に向けた環境整備を進める方針です。チュン外相は、EU＝ヨーロッパ連合の残る加盟国に対し、EU・ベトナム投資保護協定の早期批准を後押しするようエストニア側に求めました。

さらに双方は、デジタルトランスフォーメーションや電子政府、サイバーセキュリティー、教育・人材育成、情報通信分野での協力の可能性を強調しました。レ・ホアイ・チュン外相は、エストニアの経験の共有や支援の継続を求め、これによりベトナムにおけるデジタル化の推進や行政運営の近代化、手続きの簡素化につなげたい考えを示しました。

双方はまた、国連やASEAN＝東南アジア諸国連合とEUの枠組みなどの多国間の場で緊密に連携し、それぞれの地域と世界の平和と安定、持続可能な発展に貢献していくことで一致しました。

[VOVWORLD]