ルオン・クオン国家主席はアメリカ企業との座談会を行う

席上で発言に立ったルオン・クオン国家主席は、「ベトナムは世界32位まで上昇した国の一つであり、貿易総額では世界トップ20に入っている」と明らかにするとともに、「ベトナムは17件の新世代の自由貿易協定（FTA）を締結しており、地域および世界の60以上の主要経済圏と緊密な連携ネットワークを構築している」と強調しました。

「これらの目標を達成するために、我々は多くの支援政策を実施していますが、その中で最も重要なのは、3つの重要分野における突破的な改革です。第一は『制度改革』、第二は『人材の質の向上』、第三は『現代的で統合的なインフラの構築』です。また、我々は現在、効率的で効果的、また精鋭かつ簡素な政治体制の構築を目指し、政治システム全体の組織機構に対する抜本的な改革を強力に推進しています。そのために、多くの政策も導入しています。すなわち、科学技術の発展、イノベーションの推進、国家のデジタル転換の促進、そして新時代における国際的な統合の刷新を、より深く、実質的かつ効果的な方向で進めています」

ルオン・クオン国家主席は、アメリカの産業界に対し、ベトナムへのさらなる進出と、より大規模かつ深い投資の拡大を呼びかけました。

また、ベトナムはアメリカの投資家がベトナムを長期的な投資先として選ぶよう、最も有利な条件を提示すると強調しました。

同日、ルオン・クオン国家主席は、アメリカの米国上院外交委員会上級委員および米国下院外交委員会委員長、インド太平洋小委員会委員長と個別に会見しました。

それぞれの会見で、国家主席は、アメリカが今後もASEANの中心的役割を重視し、気候変動、海洋安全保障、持続可能な開発などグローバルな課題において協力を強化していくことの重要性を強調しました。

さらにアメリカ側に対し、ASEANとの連携強化、ASEANの中心性の推進、また多国間フォーラムにおける協調を通じて、地域の平和、安定、協力、発展への貢献を促進するようアメリカに要請しました。

