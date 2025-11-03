ルオン・クオン国家主席の韓国訪問とAPEC出席 成果多く成功裏に終了

ルオン・クオン国家主席とベトナム代表団は、韓国のイ・ジェミョン大統領の招きで10月29日から11月1日まで公式訪問とAPEC首脳会議に出席し、1日夜、ハノイに帰国しました。

グエン・ミン・ハン次官によりますと、ルオン・クオン国家主席は会議で、APECの協力をより実質的で効果的なものにするための提案や具体的な方策を提示し、急速に変化する世界情勢に対応しつつ、地域全体および各加盟国・地域にとって実益をもたらす協力の在り方を訴えました。

今回の活動を通じて、ベトナムは持続的発展の方向性を共有し、イノベーション、人材育成などの重点分野で投資誘致と協力促進を図りました。

また、韓国をはじめとする多くのAPEC加盟国との間で、経済、貿易、投資、科学技術、さらにデジタルトランスフォーメーション、グリーントランスフォーメーション、人工知能など新たな領域での実質的な協力を強化することが狙いです。

APEC加盟各国や企業関係者からは、2027年にベトナム・フーコック島で開催されるAPECの一連の活動への期待が高まっています。

(VOVWORLD)