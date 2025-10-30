ルオン・クオン国家主席、2025年APECハイレベルウィークに出発

この出来事について、グエン・ミン・ハン外務副大臣は記者団の取材に対し、次のように強調しました。



(テープ)

「国家主席のAPECハイレベルウィークへの参加は、党と国家の対外路線、特に新たな国際情勢における国際統合に関する党政治局の決議第59号などの主要な方針と決定の重要な展開ステップとなります。これは、国際統合に関する考え方とアプローチの転換を引き続き実現するものです。すなわち、『受け入れ』から『貢献』へ、『統合』から『完全な統合』へ、そして、『後発経済の地位』から『新分野で先駆者となる躍進経済』へと移行することを示しています。国家主席は、APECの首脳らと共に、地域および世界的な協力と発展に課せられた主要な課題について議論し、貿易、投資、連結性、科学技術、グリーン・トランスフォーメーション（GX）、デジタルトランスフォーメーション（DX）などの重要な分野を推進する方向性を統一する予定です」

