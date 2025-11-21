ルオン・クオン国家主席、チェコ上院議長と会見

会見でルオン・クオン主席は、,両国間の政治的信頼の強化に向け、あらゆるレベル・多様なチャネルでの接触や代表団交流を拡大すること、経済・貿易・投資、国防・安全保障、科学技術、教育・訓練、文化・観光、草の根交流など幅広い分野での協力を一層促進することを提案しました。

さらに、両国が補完し合える新たな協力分野を開拓するとともに、チェコ側に対し、EU欧州連合の未批准国によるEVIPAベトナム・EU投資保護協定の早期批准の働きかけ、欧州委員会によるベトナム産水産物へのIUU「イエローカード」解除への支持を求めました。

これらの提案に賛同したヴィストゥルチル上院議長は、両国の立法機関が高級指導者が達成した合意事項の実施を後押しし、政府間の二国間協力があらゆる分野でより強化されるよう緊密に連携していくと述べました。



また同氏は、チェコ政府がベトナム中部の洪水被災者に対し、ベトナム赤十字社を通じて約35億ドン（およそ13万USD）の人道支援を行うことをルオン・クオン国家主席に伝え、ベトナムが早期に困難を乗り越え、被害を回復できるよう願意を示しました。

(VOVWORLD)