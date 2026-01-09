ラムドン省、IUU漁業対策の実効性を強化

欧州委員会（EC）の勧告を厳格に履行するため、ベトナム中部ラムドン省では、違法・無報告・無規制（IUU）漁業の防止に向けた対策を総合的かつ集中的に展開しています。漁業活動の秩序回復を図るとともに、いわゆる「イエローカード」の早期解除を目指しています。

ラムドン省ラギー地区では、警察がIUU漁業対策の重点期間を設け、取り締まりを強化しています。すべての漁船と船長について管理台帳を作成し、船舶監視システム（VMS）の設置状況を定期的に点検・監視するとともに、週次で報告を行っています。

ラギー地区警察局副局長のグエン・ヴァン・タップ中佐は、次のように述べました。

（テープ）

「船主、船頭、船長、そして船員に関する情報を確認・整理するためのチームを設置しました。電子身分証明アプリ「VNeID」上で漁船を識別・管理するため、現在までに1,158隻の漁船を登録しています」

こうした取り組みと並行して、ラギー地区やフオックホイ地区、ファンティエット地区など、ラムドン省沿岸地域の漁業者の間でも、IUU規制を順守する意識が着実に高まっています。持続可能な漁業を続けるために、IUU対策は欠かせない条件だとの認識が広がっています。

フオックホイ地区の漁業者、ファン・チャウさんは、次のように話しました。

（テープ）

「私たちの地域では、漁業者がこの取り組みをとてもよく守っています。VMSの設置についても皆が協力的で、そのメリットを実感しています。海上でトラブルが起きた際には連絡が取れ、救助や支援を受けることができます」

ラムドン省農業・環境局によりますと、同省では現在、8,210隻の漁船が登録されており、そのうち98.76％がVNeIDアプリに情報登録されています。漁業許可を取得している漁船は90％を超え、全長15メートル以上の漁船のうち、91％以上が食品安全に関する認証を受けています。