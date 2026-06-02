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ニュース

ホー・チ・ミン主席の救国の旅立ち115周年記念行事

ホー・チ・ミン主席が救国の道を求めて旅立ってから115年となるのを記念するとともに、著書『革命への道』の刊行100周年を来年に控え、1日午後、ハノイで、国家主席府内のホー・チ・ミン主席遺跡地区が一連の記念行事を開催しました。
シンポジウムの様子

行事の目玉となるのは、「1927年の『革命への道』から民族発展の新時代へ」と題した国際学術シンポジウムです。
共産党機関誌「タップ・チ・コン・サン」の編集長を務めるズオン・チュン・イー准教授・博士は、次のように述べました。
（テープ）　
「ベトナム革命理論の歴史において、グエン・アイ・クオック氏の著書『革命への道』は特別な意義を持つ作品です。この著作は、20世紀初頭のベトナムにおける政治認識や革命思想の形成に大きな影響を与えました。マルクス・レーニン主義をベトナムに紹介した最初の理論書であるだけでなく、民族独立への正しい道筋を示し、ベトナム共産党の誕生に向けた政治・思想・組織面の基礎を築きました。また、民族解放は階級解放や人間解放と切り離せないものであり、民族独立は国民の自由と幸福とともに実現されるべきだと説いています」
この機会に、ホー・チ・ミン主席遺跡地区では、写真展「ホー・チ・ミン主席の国家主席府での活動を伝える115枚の写真」も始まりました。
展示では、ホー・チ・ミン主席が1954年から1969年までの15年間を過ごした国家主席府での対内・対外活動の様子や、日々の暮らしぶりを伝える写真が紹介されています。

[VOVWORLD] 

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ベトナムの役割と地位、地域の平和・安全保障・発展への貢献を改めて示す

ベトナムの役割と地位、地域の平和・安全保障・発展への貢献を改めて示す

ベトナムのレ・ホアイ・チュン外務大臣は1日、5月27日から6月1日にかけて行われたトー・ラム党書記長・国家主席によるタイ、シンガポール、フィリピン訪問、およびシャングリラ・ダイアローグへの出席と基調講演の成果についてのインタビューで、今回の歴訪は地域の平和・安全保障・発展に対するベトナムの役割、地位、貢献を改めて示すものになったと述べました。 レ・ホアイ・チュン外務大臣、インタビューに応じる（写真：VOV） レ・ホアイ・チュン外務大臣、インタビューに応じる（写真：VOV） 同大臣によりますと、一連の訪問を通じて、ベトナム、タイ、シンガポール、フィリピンの首脳は、政治的信頼をさらに強化し、協力を一段と深化させるための新たな協力メカニズムの構築で一致しました。また、党、国家、国会、人的交流などあらゆるチャンネルを通じて、3か国との包括的な協力関係を強化し、より実効性の高いものにしていくことで合意しました。 さらに、ベトナムと各国との結びつき、および東南アジア諸国連合（ASEAN）加盟国間の連携を強化するとともに、国防・安全保障、経済、貿易、投資、科学技術・イノベーション、文化、教育・人材育成、観光、人工知能、デジタル転換、デジタル経済、グリーン経済、公正なエネルギー移行、電子政府、地方間連携などの分野で新たな突破口を開き、協力関係の質的向上を図る成果を収めました。今回の訪問の成功は、国際社会におけるベトナムの地位と役割の向上、そして国際社会共通の課題の解決に向けた積極的かつ責任ある貢献を明確に示すものとなりました。 特に注目されたのは、トー・ラム書記長・国家主席がシャングリラ・ダイアローグで行った基調講演です。この演説では、現在の国際情勢に対するベトナムの立場が明確に示されるとともに、近隣諸国およびASEAN諸国との関係を重視する一貫した方針が改めて確認されました。 また、ASEANの結束強化と中心的役割の向上、地域の平和・安定・協力・発展の維持に向けたベトナムの積極的かつ責任ある姿勢が示され、地域および世界の平和、安全保障、発展に関する課題において、責任あるメンバーであり信頼される発信者としてのベトナムの存在感を強く印象づけました。
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