ベトナム 8月革命の勝利と建国80周年の記念式典と軍事パレード

式典には、党中央委員会のトー・ラム書記長、ルオン・クオン国家主席、ファム・ミン・チン首相、チャン・タイン・マン国会議長、ブオン・ディン・フエ前国会議長ら党と国家の指導者、元指導者、老革命家、「英雄の称号」を持つ母親、退役軍人、革命功労者、市民代表らが多数出席しました。

また、ラオスのトーンルン・シースリット人民革命党中央委員会書記長兼国家主席、カンボジアのフン・セン人民党党首兼上院議長、キューバのミゲル・ディアス＝カネル共産党中央委員会第一書記兼国家主席、中国全国人民代表大会常務委員会の趙楽際委員長、ベラルーシ共和国のナタリア・カチアノワ国家院議長、ロシア連邦安全保障会議のセルゲイ・ショイグ書記らが代表団を率いて参列しました。さらに各国の大使館代表、国際組織代表らも多数出席しました。

式典は伝統の聖火リレーから始まり、80人の選手が独立80年を象徴する聖火を掲げ、英雄的な戦闘機パイロットで元ベトナム人民軍副総参謀長のグエン・ドゥック・ソアット中将に託し、記念の聖火台に点火しました。

その後、国旗掲揚と国歌斉唱が行われ、ミーディン競技場からは21発の礼砲が打ち上げられました。

続いて、トー・ラム党書記長が演説し、「80年前、ホー・チ・ミン主席が独立宣言を読み上げた歴史的瞬間は、民族が自由を獲得した偉大な出来事である。8月革命と独立は、民族の不滅の願いの結晶であり、その精神は今日の国家建設と発展を支える力になっている」と強調し、次のように語りました。

（テープ）

「祖国ベトナムは、建国と国防の長い歴史の中で培われてきた文明の伝統、揺るぎない胆力、知恵、慈愛の心、そして前進しようとする強い願いの結晶です。その精神は8月革命の偉大な力を生み出し、植民地主義や帝国主義に対する長期にわたる二つの抗戦を支え、平和のもとでの国づくりと国防、ドイモイ刷新政策、国際社会への参入、そして国の発展を導いてきました。これは人民から生まれ、人民に属し、人民のためにある力であり、全民族の大団結の力なのです」

建国80周年の記念式典は、ホーチミン主席、歴代の革命先人、そして全国民の偉大な功績に感謝するだけでなく、過去80年の栄光の歩みが、ベトナム民族の繁栄と永続への歩みを阻むものは何もないことを改めて示すものだと、トー・ラム書記長は強調しました。

（テープ）

「困難に満ちつつも輝かしい80年の歩みを経て、我々は、党の旗のもと、ホーチミンの思想に導かれ、人民の力と民族大団結に依拠すれば、どのような困難や試練も乗り越えられること、そしてどのような崇高な目標も達成できることを証明してきました。いかなる障害も理由も、我々が平和と繁栄に向かい、民族が永続し発展する歩みを妨げることはできません。」

演説の後、軍事パレードと市民行進が行われました。

空軍機による祝賀飛行に続き、陸海空軍、国境警備、公安部隊、市民代表などが整然と行進し、戦車や砲兵部隊も登場しました。

最後に、全国から集まった芸術家80人による大規模な文芸公演が披露され、式典は華やかに締めくくられました。

