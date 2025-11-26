ベトナム 経済フォーラムでAI時代の若者育成を強調

フォーラムでブイ・タイン・ソン副首相は、ベトナムがデジタル化やグリーン経済への転換という大きな変革期を迎えているとして、2035年までに高所得国になるという目標の実現には、科学技術の発展とイノベーション、それを担う人材が鍵を握ると強調しました。

そのうえでソン副首相は、若者たちにデジタル変革とグリーン変革がもたらす機会をつかむよう呼びかけました。

「若者の皆さんには、自分の役割と責任をしっかりと認識してほしい。そして、国が直面している課題とチャンスを理解したうえで、自分の夢を実現するための準備を進めてほしいと思います。若者の未来は、若者自身が一番よく準備できるのです。今日のテーマには、国が皆さんに期待していることが込められています。それは、常に新しいことを探求し、大胆に考え、大胆に行動すること。そして、国のために責任を負う勇気を持つことです」

また、オーストラリアの大学RMITベトナム学長のスコット・トンプソン・ホワイトサイド教授は、ベトナムの若者の役割を強調し、次のように語りました。

ホーチミン市の当局者は、市を地域のテクノロジーと金融の拠点にするため、5Gなどデジタルインフラへの投資や、大学と連携した技術者の育成、革新的なスタートアップ企業への支援を強化していく方針を示しました。

