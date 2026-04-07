ベトナム首相、英国との関係強化を強調　ハノイで英国大使と会見

会見の様子

首相は会見の中で、ベトナムは英国との関係強化を重視しているとしたうえで、貿易・投資、金融、教育、科学技術、国防、エネルギー転換、気候変動対応、文化・観光など幅広い分野での協力拡大を求めました。また、ベトナム国民へのビザ手続きの簡素化、特に外交旅券所持者へのビザ免除を英国側に要請しました。

これに対しフルー大使は、グリーン転換やデジタル転換、エネルギー転換といったベトナムの持続可能な開発目標に向けて、英国として積極的に貢献していく考えを示しました。また、両国が締結している包括的戦略的パートナーシップの枠組みを着実に推進するため、ベトナムの各省庁と緊密に連携していく意向を明らかにしました。

さらに両者は、ハイレベルの往来を含む幅広い交流の強化や、英国によるベトナムの国際金融センター整備への支援継続、両国大学間の教育協力の拡大、そしてベトナムの学校での英語の第二言語化推進などについても合意しました。

また多国間協力の観点から、両者は国際法を尊重した対話の重要性を確認し、ベトナム東部海域（南シナ海）における航行・飛行の自由と安全の確保についても認識を共有しました。

[VOVWORLD]