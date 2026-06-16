Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ベトナムフォトジャーナル ベトナム語
  • English
    ベトナムフォトジャーナル 英語版
  • Français
    ベトナムフォトジャーナル フランス語版
  • Español
    ベトナムフォトジャーナル スペイン語版
  • 中文
    ベトナムフォトジャーナル 中国語版
  • Русский
    ベトナムフォトジャーナル ロシア語版
  • ລາວ
    ベトナムフォトジャーナル ラオス語版
  • ភាសាខ្មែរ
    ベトナムフォトジャーナル クメール語版
  • 한국어
    ベトナムフォトジャーナル 韓国語版

ニュース

ベトナム軍医、UNMISS平和維持要員の緊急対応能力強化を推進

南スーダンに派遣されている国連平和維持要員の緊急医療対応能力の向上を目的に、ベトナムのレベル2の野戦病院第7隊は13日、国連南スーダン派遣団（UNMISS）北部セクターのベンティウ地域で勤務する5か国の国連軍事監視員（UNMO）を対象に、「UNMISS平和維持要員のための初期救命処置技能」に関する専門訓練を実施しました。
（写真：suckhoedoisong.vn）
（写真：suckhoedoisong.vn）

訓練では、戦術的応急処置、止血、骨折時の固定措置、心肺蘇生法（CPR）のほか、南スーダンで頻繁に発生する熱中症や脱水症状、ヘビによる咬傷、昆虫による刺傷などへの対応について学びました。訓練終了後、UNMOチームの責任者であるムチャイエベルワ・ダブ大尉は、次のように語りました。
（テープ）
「ベンティウ地域で活動する要員を代表して、この訓練を実施してくださったベトナムのレベル2の野戦病院に感謝を申し上げます。今回の訓練は私たちにとって非常に重要なものです。基地の外で任務を遂行する際には、どのような事態が発生するか予測できません。そのような状況では、初期救命処置の技能や、医療搬送に関する知識が必要となる可能性があります。私たちの任務遂行能力の向上に大きく役立つ内容でした」
このような訓練を継続的に実施することは、国連平和維持要員の自己防護能力や隊員相互の支援能力の向上につながるだけでなく、ベトナム軍医療部隊の高い専門性と責任感を示すものでもあります。また、UNMISSにおいて、専門性と献身的な姿勢を兼ね備えたベトナム軍人の姿を広く発信することにも寄与しています。

[VOVWORLD] 

もっと見る

もっと見る

Top