ベトナム外交 国と共に歩んだ80年

記事は、80年にわたりベトナム外交がホー・チ・ミン主席と党の指導の下、常に祖国と国民に奉仕し、革命事業に大きく貢献してきた。ベトナムは当初、世界30か国と経済・貿易関係を結んだものの現在、その数は230を超えた。輸出入総額はおよそ8000億ドル、外国直接投資は5000億ドル以上に達し、世界有数の最大投資先となっている。ベトナムは、17件の自由貿易協定や500件の二国間・多国間協定を締結し、世界経済の重要な一員として、国際的地位を高めています。また、外交努力により、かつては孤立状態にあったベトナムが、現在、国連、ASEAN＝東南アジア諸国連合、WTO＝世界貿易機関、APEC＝アジア太平洋経済協力、ASEM＝アジア欧州会合を含む70以上の国際・地域機構に積極的かつ責任あるメンバーとして参加ていると伝えました。

ルオン・クオン国家主席は、外交部門はこの80年の輝かしい歴史から得られた貴重な教訓として、党の絶対的指導、ホー・チ・ミン外交思想の徹底、民族の力と時代の力の結合、独立・自強と多角的・多面的な協力の推進、大国との関係の適切な処理と隣国との友好・安定関係の重視などを挙げています。

ルオン・クオン国家主席は、新時代において外交が引き続き先頭に立ち、国防・安全保障とともに「重要かつ常時の任務」を果たし、早期かつ遠方から祖国を守り、持続的で力強い発展を支える役割を強調しました。

また、ルオン・クオン国家主席は数千年の歴史を通じて培われ、ホー・チ・ミン時代に鍛え上げられたベトナム外交が新時代においても国家の飛躍に貢献し続けると確信を示しました。

(VOVWORLD)