ベトナム国会初の総選挙80周年を記念する式典 開かれる

これは国家級の記念式典であり、深い意義を持つ政治的かつ歴史的な活動です。1946年にベトナム国家初の総選挙の重大な意義を幅広く宣伝するとともに、同選挙がベトナムの立憲・立法史における転換点となった歴史的出来事であることを改めて強調するものです。また、過去80年間にわたる祖国の建設と防衛事業において、国会および国会議員が果たしてきた役割、地位、重要な貢献を確認する機会ともなりました。

さらに、この式典は、全党・全軍・全国民がベトナム国会の形成と発展の歩みを振り返り、各革命段階における成果や貴重な教訓を再認識する場であり、これを通じて国民の国会に対する認識の向上、信頼の強化を目的としています。

これに先立ち、国会議員団はホーチミン主席廟に献花・参拝し、バクソン通りの英雄烈士慰霊塔に花輪を捧げ、焼香を行いました。また、過去80年間のベトナム国会の形成と発展の歴史を紹介する展示空間を見学しました。

なお、前日5日午後、国家政治出版社『スタット』（Su That）が国会事務局と連携し、『ベトナム国会80年、歴史的足跡』書籍の出版記念式を開催しました。