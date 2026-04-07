ベトナム人によるAIに対する賞金100万ドルの賞　正式に応募受付を開始

（写真：組織委員会）

6日以降、開発者や学生、科学者、エンジニア、研究グループ、スタートアップおよびテクノロジー企業は、公式ウェブサイト（https://www.aulacgrandprize.com/）にて「オーラックグランド賞（Au Lac Grand Prize）」への応募が可能となり、賞金100万米ドルの唯一の賞を目指すことができます。

オーラックグランド賞は、ベトナム人により開発・主導された最も優れた人工知能（AI）ソリューションに対して授与される、賞金100万ドルの賞です。この賞はAu Lac AIアライアンスによって創設され、FPTグループの後援を受けています。

Au Lac AIアライアンスの会長を務めるチュオン・ザー・ビンFPTグループ取締役会会長は、次のように語りました。

（テープ）

「国家にとって、主権を持つAIの発展は極めて重要です。これまで、これは主に大国だけが実現できる分野でした。デジタル時代において主権を守るためには、AIを自らの手で掌握する必要があります」

賞の応募受付は2026年7月31日までとなっています。授賞式は今年11月に開催される予定です。