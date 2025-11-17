ベトナム・米国相互貿易協定 第5回直接交渉が終了

ベトナム・アメリカ相互貿易協定の第5回交渉が、11月12日から14日にかけてワシントンD.C.で行われました。ベトナム側はグエン・ホン・ジエン商工大臣、アメリカ側はUSTRアメリカ通商代表部のジェイミーソン・グリア代表が出席しました。

3日間の交渉では、サービス、デジタル貿易、農業、貿易の技術的障害（TBT）、衛生植物検疫（SPS）など多くの分野で大きな進展が見られ、未解決の論点でも隔たりが縮まりました。総括会合で、USTRとベトナム代表団が、今回の交渉は非常に前向きな成果を収め、協定の早期妥結に向けた良好な基盤が整ったとの認識を示しました。

アメリカ側は、ベトナム代表団の善意と努力、そして創意工夫に富んだ交渉姿勢、特に、正式な技術交渉の直前に行われたジエン大臣とグリア代表による直接対話の成果を高く評価しました。ベトナム側の要請に対し、アメリカは初期的な前向きの反応を示し、交渉全体の進展を踏まえて検討する姿勢を表明しました。

今後の作業として、両国は残されている課題の協議を継続するため、また11月中に予定されているジエン大臣とグリア代表によるオンライン閣僚級交渉の準備のため、複数のオンライン会議を開催することで一致しました。

(VOVWORLD)