ベトナム・ベラルーシ 国防協力を促進

20日午前、ハノイの国防省本部で、ベトナム人民軍のグエン・タン・クオン総参謀長兼国防次官が、ベラルーシ共和国国防省の第一国防次官で、軍の総参謀長を務めるムラヴェイコ・パーベル・ニコラエビッチ少将の歓迎式を主宰し、同次官と会談しました。

席上、クオン大将は、ベトナムが独立・自主・平和・友好・協力・発展の外交方針を堅持し、「4つのノー」の国防政策を一貫して実施していると強調しました。そのうえで、両国がこれまでに締結した文書に基づき、両国軍の各兵種間での交流や協力を維持し、教育・軍事競技分野での連携を強化するよう提案しました。

また、双方が主催する国際防衛展示会への積極的な参加と支援を呼びかけ、軍事科学や軍医などの潜在的な協力分野の研究も進めていく考えを示しました。

一方、ムラヴェイコ少将は、世界および地域情勢に関するベトナムの見解に賛同すると述べ、ベラルーシ共和国は友好政策をとる国々と協力し、平和・安定・発展のために共に取り組む用意があると強調しました。

さらに、ベトナム国防省がベラルーシ軍人を受け入れ、ベトナム語を学ぶ機会を提供していることに感謝の意を表し、それがベトナムの国土、文化、人々への理解を深め、両国関係の促進に寄与しているとの見解を述べました

同日、ムラヴェイコ少将はファン・ヴァン・ザン国防大臣を表敬訪問しました。

