ベトナム・カンボジア、タンナム・ムンチェイ国境検問所を開設

12月8日午前、ファム・ミン・チン首相とカンボジアのフン・マネット首相の共同主宰のもと、ベトナム南部のタイニン省とカンボジアのプレイベン州の行政当局は、タンナム～ムンチェイ国境検問所の開設式典を盛大に開催しました。



これは、両国のハイレベル指導者が合意した開発ビジョンを具体化するものであり、ベトナムとカンボジアを結びつける新たな戦略的連携軸を開き、両国の国民や企業による貿易・観光活動を促進することが狙いです。

式典で発言に立ったチン首相は次のように述べています。



(テープ)

「ベトナムとカンボジアとの国境は、単なる領土の境界線に留まらず、交流、友好、長期的強固な協力の架け橋であり、両国、両民族の深い絆のシンボルです。本日、タンナム・ムンチェイ国境検問所の開設は、両国が未画定の国境区間の画定・標識設置を早期に完了するための新たな原動力となるでしょう。同時に、ベトナム・カンボジア陸路国境線上の他の国境検問所の開発も検討し、近い将来、二国間貿易額200億米ドル達成を目指します」



一方、フン・マネット首相は、プレイベン州の関連省庁、機関、行政当局、およびベトナムのタイニン省行政当局に対し、商品の流れ、サービス、経営活動、特に農業、工業、輸出向け加工産業などの高い潜在力を持つ分野において、適切な戦略と具体的な計画を策定し、円滑化を図るために引き続き緊密な連携を奨励すると同時に、越境犯罪対策にも取り組むべきだと述べました。

(VOVWORLD)