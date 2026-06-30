ベトナム・オーストラリア関係の実質的な発展に弾みを

写真：Duong Giang

首相は、ベトナムはオーストラリアを信頼できる友人であり、大きな可能性を持つ包括的な戦略的パートナーと位置づけていると強調しました。オーストラリアは地域における地位と役割を高めており、ベトナムと多くの戦略的利益を共有していると述べました。

そのうえで、両国のハイレベル交流に向けた準備を着実に進めるよう求め、オーストラリアの首相がベトナムを再訪し、2027年のAPEC首脳会議に出席することへの期待を示しました。

レ・ミン・フン首相は、両国間の貿易額を200億ドルに引き上げ、相互投資を倍増させる目標の達成に向け、画期的な措置を講じるよう提案しました。

また、オーストラリア側に対し、ベトナム産品、とりわけ農水産物に対する市場アクセスを引き続き拡大すること、燃料の安定供給を確保すること、貿易障壁を削減し、反ダンピング調査を抑制することを求めました。

一方、ギリアン・バード大使は、オーストラリアは発展目標の達成に向けて改革を進めるベトナムを一貫して支援してきたと強調しました。

そして、貿易・投資、教育・人材育成、科学技術分野での協力・支援などを通じ、両国関係をより実質的かつ効果的に発展させるため、引き続き貢献していきたいと述べました。

さらに、オーストラリアは2026～2027年度に、ベトナムに対し総額およそ1億豪ドルの開発協力を行う予定だと明らかにしました。

[VOVWORLD]