ベトナム・インドのイノベーション・エコシステムを繋ぐ「スタートアップ・フライト」

本プログラムは、ベトナムとインド間のイノベーション・エコシステムを繋ぐことを目的としています。



このイニシアチブは、ソフトウェアとデータ、Eコマースとリテール、エドテック（教育技術）、そして運輸とロジスティクスという4つの優先分野における革新的なソリューションの推進を目指しています。



国家スタートアップ・ネットワーク連盟創設評議会議長であるチュー・クアン・タイ氏は、次のように述べています。

(テープ)

「ご存知のように、インド市場は世界最大の人口を抱えています。彼らは多様な階層と様々なニーズを持っており、それは世界の巨大なデータ宝庫です。インドのスタートアップ企業の登場は新たな章を開くでしょう。すなわち、我々がインド国内のインド市場を開拓・発展させ、同時にベトナム国内でインド市場を開拓するということです。私は約6ヶ月以内に、非常に潜在的なプロジェクトが出現すると考えています。そして、ベトナムとインド共通のユニコーン企業が生まれることを期待しています」

