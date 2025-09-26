ベトナム・イノベーションナショナルデーと国際イノベーション展覧会2025 10月初旬開催

これは25日午前、国家イノベーションセンター（NIC）と財務省、そして科学技術省のイノベーション局（SATI）が発表したものです。

このイベントは、科学技術・イノベーション・デジタルトランスフォーメーションの突破的発展を目指す「決議57号」を具体化する取り組みの一環です。これはイノベーションの成果を顕彰するだけでなく、エコシステムの各主体をつなぎ、協力を推進し、持続的で力強いベトナムの成長を後押しする戦略的役割を果たすことを目的としています。

国家イノベーションセンターのブ・クオック・フイ所長は次のように強調しました。

（テープ）

「このイベントは単なる年次行事ではなく、ベトナムが社会全体や国際社会にイノベーション精神を広げる節目となります。我々は、この展覧会がイノベーションの価値を広め、国内外の科学技術協力を促進する恒例の場となることを期待しています」

国際イノベーション展覧会2025には、アメリカ、ドイツ、フランス、日本といった先進的な技術大国からの出展が予定されています。また、展示会の枠内では、専門フォーラムやシンポジウムなど様々な活動も行われます。

(VOVWORLD)