ベトナムのAIスタートアップ、世界市場への飛躍に追い風

多国籍企業グーグルが提供しているクラウドコンピューティングサービス「グーグル・クラウド」は1日、ベトナム国家イノベーションセンター（NIC）、ホーチミン市スタートアップ・イノベーション支援センター（SIHUB）、シンガポール企業庁（EnterpriseSG）、インドネシア通信デジタル省（Komdigi）との協力拡大を発表しました。これにより、東南アジアの人工知能（AI）スタートアップを対象としたイノベーション回廊が構築され、地域とシリコンバレーを結ぶ新たな連携の枠組みが整備されます。

東南アジアのAIスタートアップの成長を促進する地域イニシアチブ（写真：G.G）

新たなプログラム「グーグル・フォー・スタートアップス・アクセラレーター：東南アジア」は、起業家によるエージェント型AI製品の開発と事業化を支援するとともに、グーグル・クラウドとの技術協力や市場開拓プログラムを通じて、国際市場への展開を後押しすることを目的としています。

新たなプログラム、東南アジアのAIスタートアップとシリコンバレーを結ぶイノベーション・エコシステムを構築（写真：G.G）

ベトナムでは過去4年間にわたり、「グーグル・フォー・スタートアップス」の各種プログラムを通じて500社以上のスタートアップが事業の商業化を実現しました。今回のNICおよびSIHUBとの協力継続により、ベトナムの起業家は、統合的なAIエコシステムや専門的な技術支援、さらには世界各地のテクノロジー拠点とのネットワークを活用できるようになります。

「グーグル・フォー・スタートアップス・アクセラレーター：東南アジア」の第1期プログラムは2026年8月に開始される予定で、選抜された25社のスタートアップが3か月間にわたり参加します。

[VOVWORLD]