ベトナムの輸出総額、2025年に9500億ドル超の見込み

11月26日午前、ハノイで商工省の主催により、「Go Global ～ 海外市場攻略」をテーマとしたベトナム輸出促進フォーラム2025が開催されました。実行委員会によりますと、今年に入ってからの10か月間で、ベトナムは約200億ドルの貿易黒字を計上し、輸出入総額は前年同期比17.4％増の7620億ドルを超えています。 2025年のベトナムの輸出総額は9500億ドルを超える見込みで、これはベトナムの輸出における新記録となります。



フォーラムで発言に立った商工省傘下の貿易振興局のブー・バー・フー局長は、今後数年間の輸出をさらに強化するため、商工省が2026年～2030年の国家貿易振興計画を策定したと述べ、次のように明らかにしました。

(テープ)

「民間経済部門の強力な発展に関する政治局の決議68号に基づき、商工省は現在、『国際市場進出プログラム（GoGlobal）2026年～2035年期』の策定を最終段階で進めています。 このプログラムは、企業の国際化を支援し、牽引役となる企業を育成し、バリューチェーンの完成、そして深掘り、拡大、持続可能な方向での市場開拓を目指します。 商工省は、2030年まで、およびそれ以降を見据えた貿易振興のエコシステムを構築する予定です。」

(VOVWORLD)