ベトナムの発展成果と新たな指針、国際社会から高い評価

ポルディ・ソサ・シュミット会長（写真:TTXVN)

4月30日の南部解放・国家統一51周年記念日にあたり、アルゼンチン・ベトナム文化学院のポルディ・ソサ・シュミット会長は、ベトナム通信社ブエノスアイレス特派員の取材に対し、ベトナムの経済発展と広範な国際統合の成果を高く評価しました。同会長は、ベトナムが教育、医療、科学技術、デジタル経済の各分野で目覚ましい進歩を遂げ、持続可能な発展の基盤を構築していると指摘しました。また、外国投資の誘致や輸出の拡大、グローバル・バリューチェーンへの積極的な参画においても、ベトナムの存在感が際立っていると述べました。

ベトナム共産党の第14回党大会の決定事項や、ベトナム国会議員選挙について、シュミット会長は、行政組織の「スリム化」や指導部の刷新が、継承と発展を確実にするための前向きなステップであると評価しました。同会長によりますと、ベトナムの主要な方針は、引き続き迅速かつ持続可能な発展という目標に重点を置いています。特に、二桁経済成長という目標の達成、デジタルトランスフォーメーション（DX）を伴う工業化・近代化の推進、そして国際統合の拡大などが、世界情勢の変動にベトナムが効果的に適応するための重要な要素になると述べています。

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