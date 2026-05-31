ベトナムのバンメトート　世界の美食目的地トップ15に選出

ナショナルジオグラフィックによりますと、バンメトートはロブスタ種コーヒーの産地として知られ、独自のコーヒー文化が根付いています。また、一面に広がるコーヒー農園では、ベトナムのコーヒー輸出量のおよそ40％を生産しており、その多くが70か国以上に輸出されています。

さらに、多くのコーヒー専門家や関連企業は、バンメトート産のロブスタコーヒーを世界有数の品質を誇るコーヒーとして高く評価していると紹介しています。

この地域で生産されるコーヒー豆は、力強い風味が特徴で、カフェイン含有量が高く、酸味が少ないほか、豊かな香りと甘い余韻が長く続くことで知られています。

また、バンメトートにはコーヒー文化を体験できる施設が数多くあると紹介しています。

このうち、「チュングエン・コーヒービレッジ」にはカフェやレストラン、伝統的な高床式住居があり、観光客はさまざまなコーヒーを楽しむことができます。

特に、アラビカ種とロブスタ種をブレンドした「レジェンド」が人気を集めているほか、ロブスタコーヒーの栽培から加工までの工程を体験することもできます。

一方、「世界コーヒー博物館」では、コーヒー産業におけるベトナムの役割を紹介するとともに、ベトナム独自のコーヒー文化への理解を深めることができるとしています。

[VOVWORLD]