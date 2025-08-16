ベトナムのキューバ支援募金、開始わずか2日で目標額を突破

「ベトナム・キューバ友情65年」と銘打ったこの支援キャンペーンは、8月13日に始まったばかりですが、15日の朝の時点で、すでに1140億ドン、日本円にして約6億3千万円もの募金が集まりました。

当初、主催者は65日間かけて最低でも650億ドン、およそ3億6千万円を目標にしていましたが、わずか2日間でその目標を大幅に上回ったことになります。

この驚くべき結果について、キャンペーンを主催するベトナム赤十字協会は14日夜、感謝の声明を発表しました。「数百万のベトナム国民からの熱い支持は、兄弟国キューバへの特別な友情の表れだ」とコメントしています。

ベトナムとキューバは、長年にわたって社会主義国として強い絆で結ばれてきました。現在、経済的な困難に直面しているキューバに対して、ベトナム国民が示した連帯の気持ちが、この短期間での大きな成果につながったと見られます。

募金キャンペーンは10月16日まで続く予定で、主催者側はさらなる協力を呼びかけています。国境を越えた友情と支え合いの輪が、さらに広がっていくものと期待されています。

