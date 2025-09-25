ベトナムとUAEの企業コミュニティ間の連携強化

アラブ首長国連邦（UAE）訪問の一環として、グエン・ホア・ビン常任副首相は23日、アブダビの投資大臣であり、同国の政府系ファンドADQのムハンマド・ハッサン・アル・スワイディ最高経営責任者や、アブダビ・グローバル・マーケット（ADGM）のアフマド・ジャシム・アル・ザービ議長と会見しました。

アル・スワイディ投資大臣との会見において、両者はベトナム・UAEビジネス評議会の設立で合意し、両国の企業コミュニティ間に直接的かつ効果的な連携チャンネルを構築することで一致しました。また、持続可能な開発目標と世界的なトレンドに沿ったグリーンエネルギー分野での協力を推進する決意を確認しました。ビン副首相は、ベトナムの国際金融センター（IFC）の構築と開発を支援するよう、UAE投資省に要請しました。

同日、アブダビ・グローバル・マーケット（ADGM）のアル・ザービ議長との会見で、グエン・ホア・ビン副首相は、ベトナムがインフラ、エネルギー、デジタル経済、グリーン・トランスフォーメーションといった分野で大きなニーズがあると強調し、ADGMに対し、ベトナムとベトナムの国際金融センターへ国際投資家を紹介・誘致するよう希望を表明しました。そして、両者は、2026年初頭にUAEで投資促進イベントを共同で開催することで合意しました。

(VOVWORLD)