ベトナムとEU、包括的協力を推進

会合で両者は、ハイレベル代表団交流の強化、ベトナム・EU自由貿易協定（EVFTA）の効果的な実施に向けた協力、残る6つのEU加盟国によるベトナム・EU投資保護協定（EVIPA）の早期批准の促進で合意しました。また、貿易・投資、グリーン経済、デジタルトランスフォーメーション、循環経済、持続可能な漁業、クリーンエネルギー転換、科学技術、イノベーション、インフラ整備、気候変動対応など、潜在力のある分野での協力拡大を継続することを確認しました。さらに、両者は科学技術とイノベーションを新たな協力の柱と位置づけると強調しました。

ハン次官は、EUと加盟国に対し、IUU＝違法・無報告・無規制漁業対策における「イエローカード」の早期解除を検討するよう求めました。一方、EUはベトナムにインド太平洋戦略とグローバル・ゲートウェイ・イニシアチブのプロジェクトへの積極的参加を期待しました。

両者は多国間主義と国連の役割の推進で合意し、国際法、とりわけ、1982年国連海洋法条約（UNCLOS 1982）に基づく平和的手段による海洋紛争の解決を確認しました。両者はベトナム東部海域（南シナ海）における海上・上空の自由航行の保証を支持しました。

(VOVWORLD)