ベトナムと米国 科学技術・イノベーション分野で協力強化

席上、ルオン・クオン国家主席は、オレゴン州をハイテク、半導体、再生可能エネルギーなどの拠点で、「シリコンの森」と呼ばれるアメリカ有数の科学技術センターと評価し、ベトナムにとって重要なパートナーだと強調しました。そのうえで、同州の企業や教育機関によるベトナムでの研究開発や投資拡大を歓迎し、経済・貿易、科学技術、イノベーション分野での協力をさらに進める意向を示しました。また、アメリカが早期にベトナムを市場経済国として認定し、ハイテク輸出制限対象国から除外するよう支持を求めました。

さらに、オレゴン州在住ベトナム人コミュニティが現地社会に溶け込み、両国の友好の懸け橋となっていると評価したうえで、今後も団結を発揮し、祖国に貢献するよう呼びかけました。

これに対し、オレゴン州議会代表団は、今後もベトナムとの貿易促進プログラムの開催を検討し、学術交流・人的交流、ベトナムからの代表団の受け入れを推進すると明らかにしました。また、同州在住ベトナム人コミュニティの権益保護や役割発揮を引き続き支援すると表明しました。

21日午前、ルオン・クオン国家主席はシアトルでアメリカ流通大手コストコのロン・ヴァクリス社長兼最高経営責任者とも会見しました。

(VOVWORLD)