ベトナムとロシア、海洋分野での協力強化へ

ロシアを公式訪問中のベトナムのファン・ヴァン・ザン副首相兼国防相は22日、モスクワで、ロシアのニコライ・パトルシェフ大統領補佐官兼ロシア海洋評議会議長とともに、ベトナム・ロシア海洋分野協力に関する第2回会議を共同主宰しました。

会議の様子（写真：qdnd.vn）

会議でザン副首相兼国防相は、ベトナムはロシアの海洋大国としての地位を高く評価していると述べたうえで、ベトナム国防相として、ロシア海洋評議会との協力関係を、より実質的かつ効果的、包括的な方向へ発展させたいとの考えを示しました。

一方、パトルシェフ議長は、海洋分野での協力が、ベトナムとロシアとの包括的な戦略的パートナーシップをさらに深化させる重要な柱の一つになっていると評価し、この分野における協力の可能性は今後も大きいとの認識を示しました。

双方は、これまでに締結された合意の着実な実施に向けて連携を強化していくことで一致し、両国の海軍間の協力拡大や海洋科学研究、海上輸送の発展、専門人材の育成などを重点分野として進めていくことを確認しました。

ファン・ヴァン・ザン副首相兼国防相（右）とニコライ・パトルシェフ大統領補佐官兼ロシア海洋評議会議長、2026～2030年期のベトナム国防省とロシア海洋評議会との海洋分野協力計画に署名・交換（写真：qdnd.vn）

この機会に、ベトナム国防省とロシア海洋評議会は、2026年から2030年までの海洋分野における協力計画に署名しました。

[VOVWORLD]