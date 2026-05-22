ベトナムとロシア　国防協力のさらなる強化へ

会談の様子 写真: VOV-Moscow

会談で双方は、これまでに締結した協力文書を引き続き効果的に実施するとともに、新たな協力文書の締結を進めることで一致しました。

また、経験共有や人道的な地雷除去、両国の軍事史に関する教育・広報、人材育成、それに「ベトナム・ロシア熱帯センター」とロシア国防省関連機関との協力の推進などについても連携を強化していく考えを確認しました。

ファン・バン・ザン国防相は、ベトナム国防省として、ロシア軍関係者を対象にしたベトナム語研修や、国際防衛担当者向けの研修課程を受け入れる用意があると表明しました。

ホー・チ・ミン主席像の前に撮った記念写真

また、2026年12月に開催予定の「ベトナム国際防衛展示会」に、ロシア国防省の幹部や防衛産業企業の参加と製品展示を招請しました。

これに対し、ベロウソフ国防相は、双方の能力や条件に即した新たな分野で、ベトナム国防省との協力を積極的に進めていく考えを示しました。

同じ日に、ファン・バン・ザン国防相らは、モスクワにあるホー・チ・ミン主席像に献花し、記念植樹を行ったほか、「無名戦士の墓」に花輪をささげました。

これに先立つ20日には、モスクワのベトナム大使館も訪問しました。

[VOVWORLD]