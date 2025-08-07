ベトナムとエジプト 包括的パートナーシップに関係 確立

共同声明では、この関係格上げが新たな時代における両国関係の重要性を示すものであり、政治的信頼の強化とともに、あらゆる分野で包括的かつ実質的で、深い協力の拡大につながると強調されました。

両国は、合同委員会や政治協議といった既存の協力枠組みの活用を促進し、投資や農業などの重点分野における分科委員会の設置を検討する方針を示しました。

また、国防、安全保障、司法分野での協力強化に加え、国連平和維持活動や地域・国際紛争における仲介・調停の役割に関する経験共有でも連携を深めていくとしています。

経済分野では、二国間の自由貿易・経済協定の交渉開始に向けた調査の促進を歓迎し、インフラ、IT情報通信技術、デジタルトランスフォーメーション、再生可能エネルギーなどの分野で投資協力を優先的に進めるとしています。そして、水産業、繊維、化学、化粧品、ハラール食品、電気自動車、ロジスティクス、観光、先端農業などにも協力を拡大する方針です。

さらに、両国は「ベトナム・エジプトビジネス評議会」の設立に合意し、専門展示会や国際見本市に関する情報交換を定期的に行い、企業間の連携強化を後押ししていく考えです。