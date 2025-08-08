ベトナムで英雄烈士の遺影贈呈式 - 8月革命と建国80周年を前に

この式典は「兵士の心」という組織が主催したもので、ベトナム女性博物館など複数の団体と連携して開催されました。式典では、同組織の若手画家グループが色彩を復元した英雄烈士の遺影が贈呈されました。



主催団体「兵士の心」の創設者で会長を務めるダン・ヴオン・フン氏は、大佐で作家でもあります。同氏は式典で次のように述べました。

（テープ）

「今回、人民公安部隊初の4名の女性英雄烈士の遺影を選びました。グエン・ティ・ロイ、ブイ・ティ・クック、カオ・キー・ヴァン、ヴォー・ティ・サウの各英雄です。これらの写真は当組織の若手画家が色彩復元したものです」