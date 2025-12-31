ベトナム、UNESCOで存在感を発揮 国際的な地位確立

2025年は、ベトナムと国連教育科学文化機関（ユネスコ）との協力関係において、極めて成功した一年となっています。ベトナムは一連の称号獲得や重要な提言を通じ、国際社会から高く評価される顕著な役割を果たしました。また、積極的かつ責任ある加盟国として、ユネスコの政策立案に主導的に貢献することで、国家の地位と信頼を向上させるとともに、ベトナム民族の平和を愛する人道的な価値を世界に広めています。



ユネスコ・ベトナム政府代表部のグエン・ティ・ヴァン・アイン大使によりますと、過去一年間の最も輝かしい成果の一つは、2025年7月12日に「イエントウー・ヴィンギエム・コンソン・キエップバック遺跡・名勝群」が世界遺産に登録されたことです。これにより、ベトナムの世界遺産は計9件となっています。さらに、同年、ベトナムは新たに5つのユネスコ関連の称号を獲得しています。

