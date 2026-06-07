Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ベトナムフォトジャーナル ベトナム語
  • English
    ベトナムフォトジャーナル 英語版
  • Français
    ベトナムフォトジャーナル フランス語版
  • Español
    ベトナムフォトジャーナル スペイン語版
  • 中文
    ベトナムフォトジャーナル 中国語版
  • Русский
    ベトナムフォトジャーナル ロシア語版
  • ລາວ
    ベトナムフォトジャーナル ラオス語版
  • ភាសាខ្មែរ
    ベトナムフォトジャーナル クメール語版
  • 한국어
    ベトナムフォトジャーナル 韓国語版

ニュース

ベトナム、2027年APEC開催に向けたビジョンと準備状況を説明

５日午前、ファム・ザ・トゥック副首相率いるベトナム代表団がロシアを訪問し、第２９回サンクトペテルブルク国際経済フォーラムに出席しました。これにあわせ、レ・ティ・トゥ・ハン外務次官は「ロシア・ＡＰＥＣ：２０３５年に向けた広範な協力の展望」と題した討論会に出席し、演説を行いました。
討論会の様子
討論会の様子

席上ハン次官は、ＡＰＥＣがアジア太平洋地域における主要な経済協力フォーラムとしての役割を果たし続けるとともに、２０３５年に向けた３つの優先事項に焦点を当てるべきだと強調しました。その３つとは、自由で開かれた貿易・投資の促進、各エコノミーおよびサプライチェーンの強靭性の強化、そして科学技術・イノベーション・デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）・グリーン・トランスフォーメーション（ＧＸ）がもたらす機会を活かした持続可能で包摂的な成長の確保です。

またハン次官は、共通の課題に対処するため、ＡＰＥＣは東南アジア諸国連合（ASEAN）や、主要20か国・地域（G20）、経済協力開発機構（OECD）、ユーラシア経済連合（EAEU）などとの連携を強化し、効果的なリソース活用を図るべきだとも述べました。

さらにハン次官は、ベトナムが２０２７年のＡＰＥＣ議長国就任に向けて積極的に準備を進めていることを明らかにしました。そのうえで、２０２６年議長国の中国や次期議長国、その他のＡＰＥＣメンバーとも緊密に連携し、地域および世界の平和・繁栄・発展に向けた協力を推進していく意向を示しました。

[VOVWORLD] 

もっと見る

もっと見る

Top