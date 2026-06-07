ベトナム、2027年APEC開催に向けたビジョンと準備状況を説明

討論会の様子

席上ハン次官は、ＡＰＥＣがアジア太平洋地域における主要な経済協力フォーラムとしての役割を果たし続けるとともに、２０３５年に向けた３つの優先事項に焦点を当てるべきだと強調しました。その３つとは、自由で開かれた貿易・投資の促進、各エコノミーおよびサプライチェーンの強靭性の強化、そして科学技術・イノベーション・デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）・グリーン・トランスフォーメーション（ＧＸ）がもたらす機会を活かした持続可能で包摂的な成長の確保です。

またハン次官は、共通の課題に対処するため、ＡＰＥＣは東南アジア諸国連合（ASEAN）や、主要20か国・地域（G20）、経済協力開発機構（OECD）、ユーラシア経済連合（EAEU）などとの連携を強化し、効果的なリソース活用を図るべきだとも述べました。

さらにハン次官は、ベトナムが２０２７年のＡＰＥＣ議長国就任に向けて積極的に準備を進めていることを明らかにしました。そのうえで、２０２６年議長国の中国や次期議長国、その他のＡＰＥＣメンバーとも緊密に連携し、地域および世界の平和・繁栄・発展に向けた協力を推進していく意向を示しました。

[VOVWORLD]