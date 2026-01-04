ベトナム、新年早々に多くの外国人観光客を歓迎

中国との国境に位置するランソン省のヒュウギ検問所では、同省の投資・貿易・観光促進センターなどが、新年最初の外国人観光客の入国を祝う式典を開催しました。ランソン省は、この行事を通じて観光客や旅行会社に対し、親しみやすく温かいおもてなしの精神をアピールするとともに、2026年の魅力的な観光地として選ばれることへの期待を表明しました。

一方、中部フエ市のチャンマイ港では、フエ市人民委員会が観光局と連携して、2026年最初のクルーズ船入港を歓迎するセレモニーを行いました。今回入港したバハマ船籍の豪華客船「アドラ・メディテレーニア（ADORA MEDITERRANEA）」には、主に中国や香港からの観光客を含む2680人の乗客と920人の乗組員が乗船していました。乗客が下船すると、花束や記念品が贈られたほか、伝統的な獅子舞が披露され、盛大な歓迎を受けました。今回のイベントは、フエにおける今後のクルーズ観光活性化に向けた明るい兆しとして期待されています。

フエ市観光促進情報センターのチュオン・タイン・ミン所長は、今後の見通しについて次のように述べています。

（テープ）

「フエを訪れるクルーズ船の観光客は非常に安定的に推移しており、現在、多くのクルーズ船会社がチャンマイ港への寄港を希望しています。これは観光業にとって良い兆しです。チャンマイ港は、乗客数5000人～7000人規模の大型客船が接岸可能な深水港の一つであり、2026年には70隻以上の寄港が見込まれています。今後はパートナー企業の開拓に注力し、消費額の高いこの観光市場のさらなる拡大を推進していく方針です。」

