ベトナム、戦略的ハイテク製品を年内にも展開

これは、社会経済発展のための戦略技術の開発と応用に関する決議を具体的に実現することが狙いです。科学技術省の報告によりますと、今年中に展開する戦略的ハイテク製品の選定にあたっては、緊急性、迅速な成功の可能性、広範な波及効果、そして社会経済発展への直接的な貢献が求められます。

選定の原則として、企業の参加意欲、商業化の可能性、そして労働生産性の向上、国防・安全保障の確保、国家競争力の強化といったベトナムの主要課題の解決への貢献が重視されます。

科学技術省のブイ・テー・ズイ次官は次のように明らかにしました。

（テープ）

「各省庁・部局への意見集約では、大多数が大規模言語モデル、ベトナム語AIアシスタント、5Gモバイルネットワーク機器システム、エッジAIカメラの3つの製品群を優先していることが分かりました。これらは、高い実現可能性と明確な商業化の可能性を持つためです。また、ブロックチェーンも別の製品として挙げられています。残り11の戦略技術については、3〜5年の期間で引き続き構築が進められています」

会合の結論として、ズン副首相は、的確な製品を選び、大きな波及効果と付加価値を生み出し、ベトナムの競争力を高めることができる少数の主要製品に集中する必要性を強調しました。戦略的ハイテク製品は、目先のニーズに応えるだけでなく、長期的な発展の基礎を築き、「Made by Vietnam」というブランドを持たなければならないとのことです。

