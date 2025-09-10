ベトナム、国防政策をソウル安保対話2025で表明

9日午前に開かれた「軍事的緊張の緩和と長期的な信頼の構築」をテーマにした全体会合第2セッションで、チエン次官は、ベトナムが独立・自主・平和・協力・発展の政策を一貫して追求し、すべての国の信頼できる友人・パートナーとなる用意があると強調しました。

そして、国防分野では「4つのノー」の方針を堅持していると述べました。すなわち、軍事同盟に参加しない、ある国と結んで他国を敵視しない、外国の軍事基地設置や領土利用を認めない、国際関係において武力やその威嚇を行わない、という原則です。また、軍事情報の透明性、国際法の遵守、平和的手段による紛争解決へのコミットメントを信頼構築の基盤と位置づけました。