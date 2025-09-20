ベトナム、国防外交を強化

中国国防部の董軍部長との面会で、双方は、最近の高級相互訪問や接触が、両国間の国防協力をより実質的で効果的なものにするための基盤を築き、ベトナムと中国の包括的な戦略的協力パートナーシップに積極的に貢献してきたことを強調しました。双方はまた、両党・両国の指導者が、国防・安全保障協力をますます実質的かつ効果的に推進していくことで合意した重要な認識を、共に具体化していくことを再確認しました。

一方、ラオスのカムリエン・ウタカイソーン国防大臣との面会では、双方は、カンボジア・ラオス・ベトナムの三カ国国防大臣による年次会合や、ラオスにおける3カ国合同捜索救助訓練など、いくつかの主要な活動を早期に実施することで合意しました。



他方、ティア・セイハー・カンボジア副首相兼国防大臣との面会では、双方は、特に軍事要員の人材育成において、今後の協力内容を積極的に連携して効果的に実施するとともに、カンボジア・ラオス・ベトナムの三カ国国防大臣による年次会合、および第2回ベトナム・カンボジア国境国防友好交流を推進することも合意しました。



そのほか、同日18日午後、ザン国防大臣は、キューバのアルバロ・ロペス・ミエラ革命軍事大臣、シンガポールのチャン・チュンシン国防相、ニカラグアのフリオ・セサル・アビレス国軍司令官と個別接触し、今後の二国間国防協力促進策について意見交換を行いました。

(VOVWORLD)