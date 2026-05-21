ベトナム、世界のスタートアップ・エコシステムで初めてトップ50入り

国家イノベーションセンター (写真: NIC)

この報告書は、ベトナムの革新的なスタートアップ・エコシステムが、順位と成長スピードの両面で力強く発展し続けていることを示しています。世界21位から50位までのグループにおいて、ベトナムは特に目覚ましい成長を遂げている国の一つとして位置づけられています。

スタートアップブリンクは、21位から50位のグループについて、世界ランキングの中でも最も活気に満ちた領域であり、上位グループを大幅に上回るスピードで成長していると分析しています。その中でも、ベトナムとタイは、同地域において顕著な成長を見せている2カ国です。

また、都市別のランキングでは、ホーチミン市が前回から12ランク上昇して世界98位となり、初めて世界のスタートアップ・エコシステム上位100位入りを果たしました。

参考情報：

「グローバル・スタートアップ・エコシステム・インデックス（Global Startup Ecosystem Index）」は、スタートアップブリンク（StartupBlink）が2017年から毎年公表している年次のランキングです。このインデックスは、活動の規模、エコシステムの質、およびビジネス環境に関する複数の基準に基づき、世界中の国や都市のスタートアップ・エコシステムを評価しています。

スタートアップブリンクは、シンガポールに拠点を置き、世界規模でのスタートアップ・エコシステムの研究、調査分析、および評価を専門とする国際的な組織です。

同社が発表した「グローバル・スタートアップ・エコシステム・インデックス2026」の報告書は、世界120カ国の1500以上の都市を対象に調査が実施され、作成されました。

[VOVWORLD]