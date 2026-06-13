ベトナム、スウェーデン企業にとって活力ある魅力的な市場

世界情勢が大きく変動する中でも、スウェーデン企業はベトナムで安定した業績を維持し、ベトナム市場に対する長期的な関心を強く持ち続けています。これは、11日に発表された「2026年ビジネス環境調査報告書」で示された結果です。この報告書は、非営利の戦略コンサルティング機関であるスウェーデン貿易・投資評議会（ビジネス・スウェーデン）と、在ベトナム・スウェーデン大使館が共同で実施したものです。

ベトナムで活動するスウェーデン企業からの回答によりますと、企業コミュニティは引き続きベトナム市場に強く関与し、将来の機会に対して楽観的で、信頼を寄せています。60％以上の企業が、今年の売上増加を見込んでいます。

また、ベトナムがグローバル・バリューチェーンに深く組み込まれていることは、新たな投資家だけでなく、既存プロジェクトの事業拡大も引き付けています。スウェーデン企業の50％が今年、ベトナムへの投資を増やす計画であることは、ベトナムの長期的な成長可能性と前向きな投資見通しに対する投資家の持続的な信頼を示しています。

スウェーデンのオートリブグループ、2025年5月、北部クアンニン省ソンコアイ工業団地でオートリブ工場を建設（写真：在ベトナム・スウェーデン大使館）

調査では、67％の企業がベトナムのビジネス環境を「良い」または「非常に良い」と評価しました。スウェーデン企業は、ベトナムの強固なサプライヤー体制、信頼できる流通ネットワーク、高い安全性を評価しており、これらの要素が市場としての魅力をさらに高めています。

全体として、今回の調査結果は、ベトナムがスウェーデン企業にとって活力があり、魅力的な市場であることを改めて確認するものです。スウェーデン企業は、ベトナムを長期的なパートナーであり、戦略的な成長市場と位置付けています。

安定した投資意欲、強まるビジネス上の信頼感、そして多くの分野で広がる事業拡大の機会を背景に、スウェーデン企業は今後もベトナムと共に、経済発展、イノベーション能力の向上、持続可能な転換の促進に取り組んでいく方針です。

[VOVWORLD]