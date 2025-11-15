ベトナム、「低空経済」の中心地となる優位性を満たす

ベトナムには、航空宇宙技術および無人航空機（UAV）技術の応用を通じて、低空経済のモデルを発展させる多くの機会と十分な優位性があります。この見解は、11月14日、ハノイで開催された「ベトナム低空経済国際フォーラム2025」で専門家らによって示されました。



「ベトナムにおける低空経済の未来を形作る～政策から実践へ」をテーマとした同フォーラムでは、専門家らは航空宇宙技術や無人航空機技術の応用がベトナムの低空経済モデル発展にもたらす機会について言及しました。

専門家によりますと、低空航空産業だけでも、2035年までに約7000億米ドルの評価額に達すると予測されています。ベトナム国内では、低空経済の潜在力は100億米ドルに達する可能性があると評価されています。ベトナムは、地政学的な優位性、イノベーションを奨励する政策、若くダイナミックな労働力といった利点を持ち、地域および世界の低空産業の中心地となる好機に直面しています。



ベトナム航空宇宙・無人航空機ネットワークのトラン・アイン・トゥアン副会長は、次のように述べています。

「ベトナムは低空経済分野で非常に大きなチャンスを持っています。第一に、ベトナムは良好な地政学的ポジションにあります。地理的には東南アジアの中心に位置し、物流の面で有利な地域です。政治的には、ベトナムは全ての国と友好的な関係を築き、政治的な安定が、各国がベトナムでビジネスを行い、無人航空機の技術を発展させる上で非常に好都合となります。第二に、ベトナムのハードウェア製造能力と、関連する補助産業のエコシステムがすでに非常に充実しています」



低空経済とは、主に1000メートル以下の高度で展開される経済活動を指します。有人・無人の飛行技術や低空スマートネットワークを活用し、インフラ開発、飛行手段の製造、サービス、飛行安全の確保などを行います。これは主に、無人航空機や、関連技術を農業、物流、環境監視、交通、通信、エンターテイメントなどの分野に応用することに基づいています。

低空経済は、これまで有効に活用されてこなかった低空の空域資源を活用し、先進技術を通じて価値を創造する新しい経済空間です。

