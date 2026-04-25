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ニュース

フン首相：2026年の公共投資は100％の執行に取り組む

24日午前、ハノイの政府庁舎で、レ・ミン・フン首相は2026年の公共投資資金の配分と執行の加速に関する全国会議を主宰しました。会議は政府庁舎と全国の各省・市をオンラインで結んで開催されました。
会議の様子（写真：Lại Hoa/VOV）

会議でフン首相は、政府が公共投資を2026年および今任期の極めて重要な政治課題と位置づけていると強調しました。公共投資はマクロ経済運営の重要な手段であり、「2桁成長」目標達成の原動力であるとともに、近代的で統一的なインフラ整備を進め、新たな発展空間を切り開く役割を担います。

今後の課題について、フン首相は次のように述べました。

「それぞれのプロジェクトに具体的な資金執行計画を策定する必要があります。また、執行能力の高いプロジェクトへ資金を柔軟に移し替える必要があります。現場で発生する問題は主体的に点検し、速やかに解決することが重要です。それぞれの段階、プロジェクト、地域の課題を明確にし、迅速に対応策を講じる必要があります」

会議の様子（写真：Lại Hoa/VOV）

さらにフン首相は、第16期国会第2回会議で、公共投資法と国家予算法の統合法案や入札法改正案を早期に提出するよう求めました。

あわせて、公共投資分野における行政手続き改革を推進し、簡素化と透明性の向上を図ることで、プロジェクト準備および実施期間の短縮、関係主体のコスト削減につなげる必要があると強調しました。

[VOVWORLD] 

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