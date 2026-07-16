フン首相、ランソン省の国境検問所の強みを成長の原動力に

会合の結論で、首相は、ランソン省に対し、今年後半の成長シナリオを具体化し、年内の成長率10％達成に向けて、強力に取り組むよう求めました。

特に、国境地域としての強みを生かした成長モデルを明確にする必要があると述べました。

「ランソン省は、工業プロジェクトと観光プロジェクトの誘致に集中し、その実施を加速する必要があります。承認・調整された省の計画を早急に効果的に実施し、『1つの発展軸、2つの経済回廊、3つの経済・社会地域』に沿った空間モデルを整える必要があります。特に、投資誘致の基礎として、既存の工業団地と産業クラスターの計画を丁寧に見直し、国内投資家と中国の投資家に向けた投資促進プログラムを用意しなければなりません」

首相はまた、公共投資資金の執行を加速し、2026年末までに100％達成を目指すよう求めました。

さらに、地域間・国際間を結ぶ戦略的交通インフラに資源を優先投入し、ランソン・ユネスコ世界ジオパーク、マウソン国家観光区、国境地帯の観光商品と結びつけ、観光を基幹産業へ発展させるよう求めました。

[VOVWORLD]