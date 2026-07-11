フン首相、ベネズエラ地震災害支援部隊の表彰式に出席

フン首相は派遣部隊の功績を高く評価するとともに、今日のベトナムは人類共通の課題に対して主体的かつ責任ある姿勢で貢献していると強調しました。

さらにフン首相は、災害は過ぎ去っても、勇敢で高い専門性を持ち、人道精神にあふれるベトナムの救助隊員たちの姿は、ベネズエラ国民と国際社会の記憶に長く刻まれるだろうと述べました。そして、それは、自立した力を持ち、困難に立ち向かう強さと国際社会への責任を兼ね備えたベトナムを象徴するものであると語りました。

「国家の力は、経済規模や国防力、科学技術の水準だけで測られるものではありません。国際社会と責任を分かち合う力も、その重要な指標です。私たちは、自立した力を持ちながら思いやりにあふれ、揺るぎない信念を持ちながら平和を愛し、発展を遂げながら責任を果たし、国際社会との連携を深めながらも民族のアイデンティティを守るベトナムを築いていかなければなりません。」

また、フン首相は今後、国際的な救助・救援活動の実効性をさらに高めるため、非伝統的安全保障上の課題への対応能力を国家の総合力の一つとして位置づけ、国際的な信頼の構築と対外関係の強化につなげる必要があると述べました。

さらに、国際基準に適合し、迅速な展開と多国間での連携が可能な捜索救助部隊や緊急医療チームなどの専門部隊の育成を進めるよう求めました。

[VOVWORLD]