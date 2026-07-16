フン首相、トゥエンクアン省に下半期のさらなる成長促進求める

15日、レ・ミン・フン首相はヴィスエンで、トゥエンクアン省党委員会の指導部との会合を主宰しました。会合では、社会経済開発目標の達成、2桁の成長目標の実現、公共投資資金の執行、および2層制地方行政府モデルの運営について話し合われました。

撮影：ベトナム通信社

2026年上半期、同省の域内総生産（GRDP）成長率は7.72％に達し、過去5年間で最高を記録しました。また、2層制地方行政府モデルの運営はおおむね安定的かつ円滑に行われており、経営・投資環境においても初期の改善が見られています。



会合の総括にあたり、フン首相は、2桁の成長目標を達成することは、トゥエンクアン省にとって依然として大きな挑戦であると指摘した上で、同省に対し、今年下半期の成長を後押しするための任務や解決策に果敢に取り組むよう求めました。具体的には、省の指導部が各分野の進捗を緊密に監視・督促し、困難や障害をタイムリーに解消すること、四半期ごとに成長シナリオを見直して更新すること、そして業種グループごとに月別の具体的な任務を割り当てるよう指示しました。さらに、製造・加工業、商業的農林業、商業、サービス、観光、国境経済、ロジスティクスなどを中心に、同省の潜在能力や強みを正しく見極め、下半期に向けて最大限に活用していくよう求めました。



最後に、フン首相は、トゥエンクアン省が公共投資資金の執行加速に集中し、2026年末までに執行率100％の達成を目指すとともに、2026〜2030年期の中期公共投資計画の割り当てを速やかに完了させる必要があると強調しました。

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