ハー副首相 台風「カルマエギ」対策を「非常事態」として対応するよう指示

5日午前、政府本部で開催された台風カルマエギへの対応に関するオンライン会議で、国家民間防衛指導委員会の副委員長を兼任するチャン・ホン・ハー副首相は「台風カルマエギに対する防災・対策を『緊急な事態』として対応するよう指示しました。会議では、ダナン、クアンガイ、フエ、クアンチなど中部の各地方の指導者が台風対応の準備状況、および危険地域からの住民避難状況を報告しました。クアンチ省人民委員会のホアン・ナム副委員長は次のように述べました。

（テープ）

「クアンチ省は4日から船舶の出航を禁止しており、引き続き、船舶を安全な停泊地に誘導しています。」