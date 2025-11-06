ニュース
ハー副首相 台風「カルマエギ」対策を「非常事態」として対応するよう指示
5日午前、政府本部で開催された台風カルマエギへの対応に関するオンライン会議で、国家民間防衛指導委員会の副委員長を兼任するチャン・ホン・ハー副首相は「台風カルマエギに対する防災・対策を『緊急な事態』として対応するよう指示しました。会議では、ダナン、クアンガイ、フエ、クアンチなど中部の各地方の指導者が台風対応の準備状況、および危険地域からの住民避難状況を報告しました。クアンチ省人民委員会のホアン・ナム副委員長は次のように述べました。
（テープ）
「クアンチ省は4日から船舶の出航を禁止しており、引き続き、船舶を安全な停泊地に誘導しています。」
会議で、ハー副首相は、農業環境省に対し、台風に関する情報を連続して更新し、予測業務を強化するよう要請するとともに、各地方行政府に対し、対応にあたる部隊、人員、資機材を確保するため、直ちに軍隊と連携するよう指示しました。
（テープ）
「高潮の影響を受ける沿岸地域、および山間部の孤立・土砂崩れの危険がある地域からの住民避難作業は、6日の午後7時まで完了しなければなりません」
ハー副首相は、全ての船舶・筏（いかだ）の出航を100%禁止することを求めたほか、孤立や分断の恐れがあり、電力や通信インフラが脆弱な重点地域において、衛星電話を含む通信を確保するよう指示しました。
(VOVWORLD)