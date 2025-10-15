ハロン国際遺産マラソン大会 「ワールドアスレティックス・ロードレースラベル」の認定受ける

このマラソン大会は、ハロン湾の美しさを世界に紹介・ＰＲすることを目的として、2014年に初開催されました。それから10年にわたり開催されており、現在までにベトナムで唯一、「ワールドラベル」の認定を受けたマラソン大会となっています。世界中の230以上の大会と並び、国際的な評価を得ているこの大会は、クアンニン省が国際陸上競技界の交流拠点となる絶好の機会でもあります。

この大会での記録は世界的に公認されると、選手はここでの成績をもとに、オリンピックや世界選手権などの大規模大会の参加資格を得ることが可能です。

13日に行われたオンライン発表イベントに出席した国際マラソン・長距離走協会（AIMS）のパコ・ボラオ会長は、次のように語りました。

（テープ）

「ランナーは、ハロン湾の風景を眺めながら走ることで、その圧倒的な美しさと大会主催者の温かいおもてなしに感動し、この旅が人間味あふれる心豊かなスポーツ体験として心に残ることでしょう。世界トップレベルのアスリートの参加は、一般ランナーの関心を集め、大会全体にプロフェッショナルな競技性をもたらします。そして何より重要なのは、地元の『グリーンツーリズム』の魅力を世界に紹介・ＰＲすることです」

今年のハロン国際遺産マラソン大会2025は、11月21日から23日まで、クアンニン省ハロン市で開催されます。大会では、過去最多となる3000人の国際ランナーの参加が見込まれており、記録的な盛り上がりが期待されています。

