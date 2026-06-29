ハノイ100年ビジョンの総合計画を公表

ハノイ市人民委員会のブー・ダイ・タン委員長ら、会議準備状況を視察 写真：Viet Thanh

この計画では、2035年までに、「文化・文明・現代性・幸福」を備えた都市を実現するとともに、アジア太平洋地域を代表する経済、教育、医療、イノベーションの拠点を目指します。2045年までには、世界の知と技術が集積し、先進国の首都と肩を並べる都市へ、さらに2065年以降は、生活の質と幸福度で世界トップレベルの国際都市を目指します。

また、ホン川を景観・生態・文化の中核軸と位置づけ、9つの開発拠点、9つの主要センター、9つの成長軸を整備する方針です。新たな発展空間を形成するとともに、長期的な成長の原動力となり、地域や世界におけるハノイの競争力向上につながる重要な基盤になると期待されています。

ベトナム都市計画開発協会のチャン・ゴック・チン会長は次のように述べました。

「今回の計画で最も大きな特徴は、立体的で重層的な都市構造という考え方です。これは従来の都市計画にはなかった大きな特徴だと考えています。100年先を見据えたこの計画は、文化と文明、そして現代性を備えた首都づくりを目指すものです」

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会議ではこのほか、投資プロジェクトのデータ管理・360度デジタル化システムが公開されたほか、都市計画や重点プロジェクト、ハノイの経済・社会の発展成果を紹介するデジタル展示も披露されました。また、ハノイ博物館ではハノイ100年ビジョンの総合計画に関する展示会も開かれ、市民や企業が首都の将来像を視覚的に理解できる機会となっています。