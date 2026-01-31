トー・ラム書記長 SPの首相と電話会談

この中でトー・ラム書記長は、党大会の成功に際して、PAPおよびローレンス・ウォン書記長個人から祝電が寄せられたことに謝意を表しました。そのうえで、両国がASEANにおける協力を一層強化するとともに、ハイレベルでの交流を通じて政治的信頼を高めること、2025年から2030年までの行動計画を着実に実施し、両党間の対話メカニズムを早期に立ち上げる必要があると強調しました。

トー・ラム書記長 写真：Thong Nhat

また、経済分野での協力の拡大として、ハイテク、再生可能エネルギー、カーボンクレジットの交換などへの投資を促進するほか、国防・安全保障分野での連携強化、越境犯罪対策、ベトナム国家データセンターの構築に対する支持を求めました。

さらに、文化・観光分野での交流拡大や、ASEANの中心的役割の強化に向けた連携を確認し、2027年にシンガポールがASEAN議長国を務める年に、緊密に協力していくことで一致しました。

これに対し、ローレンス・ウォン首相は、ベトナム共産党第14回大会の成功を祝意をもって評価するとともに、トー・ラム氏が第14期中央委員会によりき書記長に再選されたことを祝福しました。

そのうえで、トー・ラム書記長の評価と提案に全面的に同意するとし、シンガポールはベトナムとの関係を重視しており、合意された協力内容を積極的に実行していく用意があると表明しました。

両国は、ベトナム・シンガポール包括的な戦略的パートナーシップを、今後さらに力強く、実質的に発展させていくことで一致しました。

30日午後、ハノイの党中央本部で、トー・ラム書記長は、シンガポール人民行動党（PAP）書記長であるローレンス・ウォン首相と電話会談を行いました。

この中でトー・ラム書記長は、党大会の成功に際して、PAPおよびローレンス・ウォン書記長個人から祝電が寄せられたことに謝意を表しました。そのうえで、両国がASEANにおける協力を一層強化するとともに、ハイレベルでの交流を通じて政治的信頼を高めること、2025年から2030年までの行動計画を着実に実施し、両党間の対話メカニズムを早期に立ち上げる必要があると強調しました。

また、経済分野での協力の拡大として、ハイテク、再生可能エネルギー、カーボンクレジットの交換などへの投資を促進するほか、国防・安全保障分野での連携強化、越境犯罪対策、ベトナム国家データセンターの構築に対する支持を求めました。

さらに、文化・観光分野での交流拡大や、ASEANの中心的役割の強化に向けた連携を確認し、2027年にシンガポールがASEAN議長国を務める年に、緊密に協力していくことで一致しました。

これに対し、ローレンス・ウォン首相は、ベトナム共産党第14回大会の成功を祝意をもって評価するとともに、トー・ラム氏が第14期中央委員会によりき書記長に再選されたことを祝福しました。

そのうえで、トー・ラム書記長の評価と提案に全面的に同意するとし、シンガポールはベトナムとの関係を重視しており、合意された協力内容を積極的に実行していく用意があると表明しました。

両国は、ベトナム・シンガポール包括的な戦略的パートナーシップを、今後さらに力強く、実質的に発展させていくことで一致しました。

(VOVWORLD)